В Брянске просят вернуть остановки на улице Фокина

В Брянске пассажиры просят вернуть павильоны на остановки общественного транспорта на улице Фокина. Свое недовольство они высказали в социальных сетях.

Остановки демонтировали при капитальном ремонте улицы, который никак не могут закончить. Людям, ожидающим транспорт, приходится мокнуть под дождем.

Павильонов нет на остановке "Детская поликлиника", "Улица Тютчева", "Областная ГИБДД".

По муниципальному контракту, ремонт улицы должен был завершиться еще в сентябре. Подрядчик платит неустойку, но горожанам от этого не легче.

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