В Брянской области коронавирусом заболели еще 163 человека. Такой прирост зафиксировали на воскресенье, 1 ноября.

В регионе за сутки провели 2756 тестов на инфекцию. 127 человек выздоровели за 24 часа. С болезнью справились 9531 брянец. А общее число заболевших приближается к 13 тысячам. На 1 ноября оно составляет 12949 человек.

За сутки в регионе еще три человека скончались от коронавируса. Днем раньше подтвердили четыре смерти. Общее число умерших составляет 67 брянцев.

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