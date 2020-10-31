С погибшим в ДТП в Жуковке депутатом простятся 1 ноября

Фото: Жуковский дом культуры.

С погибшим в ДТП в Жуковке врачом и депутатом Николаем Третьяковым простятся 1 ноября. Траурная церемония пройдет в Жуковском районном доме культуры. Начало - в 10.30. Горожан предупреждают, чтобы соблюдали масочный режим.

Напомним, Николай Третьяков трагически погиб 30 октября. Его сбила машина.

Николай Михайлович много лет работал главным врачом Жуковской районной больницы. Был депутатом Брянской областной Думы шестого и седьмого созывов.

Свои соболезнования родным и близким Николая Третьякова выразили в областном правительстве и облдумы.

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