Во время пожара в частном доме в Погаре погиб 53-летний мужчина

Во время пожара в частном доме в брянском поселке Погар погиб 53-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Гоголя поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 6.48 в субботу, 31 октября. На место выехали две пожарные машины.

Оказалось, что изнутри загорелся дом размером 12 на 6 метров. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

С огнем справились в течение получаса. В 7.15 пламя полностью потушили. Но мужчину, с несчастью, спасти не удалось.

Эксперты выясняют, почему случился пожар.

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