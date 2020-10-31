Депутата Николая Третьякова в Жуковке сбил 32-летний водитель иномарки

Главного врача Жуковской больницы и депутата областной Думы Николая Третьякова сбил 32-летний водитель "Ниссан Алмера". Появились официальные подробности смертельной аварии. Она случилась около восьми часов вечера в пятницу, 30 октября.

Автомобилист двигался со стороны переулка Первомайского в сторону улицы Набережной. Он пошел на обгон впереди идущей машины. И сбил 54-летнего пешехода. Главврач шел по краю проезжей части слева в сторону движения машин.

- Пешеход передвигался в одежде темных тонов, без световозвращающих элементов, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Он скончался от полученных травм.

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