В Брянской области от коронавируса скончались еще четыре человека

В Брянской области за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. Такую информацию опубликовали 31 октября в оперативном штабе. Обще число умершим в регионе от COVID-19 составляет 64 человека.

За сутки диагноз подтвердили еще у 153 человек. Всего в регионе коронавирусом заболели 12786 человек. Из них выздоровели 9404 пациента. За последние сутки - 93.

За 24 часа в Брянской области провели 3209 исследований на коронавирус.

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