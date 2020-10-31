В брянских болотах нашли пушку Лендера образца 1927 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянских болотах нашли полевую пушку Франца Лендера образца 1927 года. Ее отреставрировали. Экспонат сейчас находится в Унечском краеведческом музее, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Орудие стояло на вооружении Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Сотрудники Унечского музея выяснили, что именно этот образец был изготовлен на Путиловском заводе в Ленинграде.

Длина пушки – 340 см, вес – 740 кг, дальность стрельбы – 8 500 м. Она передвигалась с помощью конной тяги. Орудие привели в небоевое состояние.

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