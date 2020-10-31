В Брянской областной больнице коронавирус лечат плазмоцитофорезом

В госпитале №1 Брянской областной больницы коронавирус лечат с помощью плазмоцитофореза. Пациентам переливают кровь. Этот метод можно использовать для больных определенной категории. Это те пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания, при которых показана эта процедура. Кроме того, они должны были ее проходить до лечения коронавируса.

Плазмоцитофорез включили во временные рекомендации Минздрава для лечения COVID-19. Этот метод применяют на западе и в госпиталях Москвы, сообщает "Брянская губерния".

- Пока мы можем четко судить об определенной его эффективности у таких пациентов, как по улучшению самочувствия больных, так и по результатам клинико-лабораторных исследований, - говорит руководитель инфекционного госпиталя №1 Брянской областной больницы Марина Архипенкова.

Плазмоцитофорез для лечения коронавируса в Брянской области применяют только на базе Брянской областной больницы.

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