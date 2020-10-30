Подрядчики будут прокладывать ливневую канализацию открытым способом. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Бежицкой ограничат движение транспорта. Проезд будет закрыт с 21.00 31 октября до 06.00 1 ноября.

Это связано с выполнением работ по реконструкции автодороги по улице Бежицкой и улице Объездной. Подрядчики будут прокладывать ливневую канализацию открытым способом.

На Бежицкой ремонтные работы проведут от улицы Объездной до дома №280 по улице Бежицкой. На улице Объездной - от улицы Городищенской до улицы Бежицкой.

Место ремонта дороги водители могут объехать с улицы Бежицкой по переулку 9 Мая или переулку Огородный. Дальше - по улице 9 Мая или улице Городищенской на улицу Объездную, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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