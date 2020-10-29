В Брянске появится новый автобусный маршрут №48а «Поселок Ходаринка – Курган – улица Советская – микрорайон «Десноград»».

Автобус позволит студентам и преподавателям железнодорожного техникума доезжать до центра Советского района без пересадок. Сейчас специалисты горадминистрации готовят документы для открытия маршрута.

Новый автобус должен выйти на линию до декабря 2020 года, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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