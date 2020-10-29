Жительница Карачевского района через суд добивается чистой воды из крана

В Карачевском районе местная жительница через суд добивается чистой питьевой воды из крана. Женщина обратилась в прокуратуру.

- Во время проверки выяснилось, что в жилом доме есть централизованное холодное водоснабжение, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но питьевая вода не соответствует санитарным требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям. Вода мутная, в ней превышено содержание железа.

Прокуратура потребовала от главы администрации Карачевского района исправить нарушения. Но вода осталась прежней. Поэтому прокурор подал иск в суд на главу администрации и Карачевский горводоканал. Заявление сейчас рассматривают.

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