Фото: пресс-служба Брянской таможни.

На границе в Брянской области скопилась очередь из грузовиков. На пункте пропуска Новый Юрковичи в Климовском районе образовалась пробка из 45 фур.

- Затор есть только на выезд из России, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Очередь образовалась из-за снижения скорости транспортного потока на въезд в украинский пункт пропуска Сеньковка.

На въезд в Россию пробок нет. Легковые автомобили пропускают без задержек.

Брянские таможенники предлагают воспользоваться водителям грузовиков ближайшим пунктом пропуска Суджа, который находится в Курской области.

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