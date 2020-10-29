Брянского жителя осудят за разглашение банковской тайны

В Брянске будут судить сотрудника банка за разглашение конфиденциальной информации.

Следствие установило, что в декабре 2019 года служащий финансовой организации передал своему знакомому информацию, которая является банковской тайной. Из-за этого операции по счетам клиента банка появились в свободном доступе в интернете на популярном видеохостинге.

На бывшего сотрудника банка завели уголовное дело. Его рассмотрят в мировом судебном участке Советского судебного района города Брянска.

За совершенное преступление обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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