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В Брянске в среду поймали 77 нарушителей масочного режима

На них составили административные протоколы
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Комиссия обследовала 711 автобусов, троллейбусов, маршруток и 60 такси во всех районах города.

Комиссия обследовала 711 автобусов, троллейбусов, маршруток и 60 такси во всех районах города.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в среду, 28 октября, составили 77 протоколов за нарушение масочного режима. Комиссия обследовала 711 автобусов, троллейбусов, маршруток и 60 такси во всех районах города. Удалось поймать 67 нарушителей: 63 пассажира и 4 водителя.

Проверки прошли на 110 предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг. В итоге на безмасочников выписали 10 протоколов: четыре – в Советском районе и по два в остальных районах города, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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