Жителю брянской Суземки грозит до пяти лет тюрьмы за публичные призывы к экстремизму

Жителя поселка Суземка Брянской области будут судить за публичные призывы к экстремизму.

Следствие установило, что 5 сентября 2019 года мужчина 1974 года рождения в одной из социальных сетей в интернете в комментариях призывал к преступлению на почве национальной ненависти.

Уголовное дело направили в Суземский районный суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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