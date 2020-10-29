В Брянской областной Думе сменили руководителя аппарата

В Брянской области покинул свой пост бывший руководитель аппарата регионального заксобрания Олег Гаврилков. Его место занял Сергей Павлов. Соответствующая информация появилась в обновленном телефонном справочнике сотрудников аппарат на официальном сайте облдумы.

Уход Олега Гаврилкова с должности связывают с серьезными кадровыми перестановками в законодательном органе власти. Напомним, 22 октября председателем Брянской областной Думы избрали Валентина Суббота. Его предшественник Владимир Попков ушел в отставку в середине сентября.

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