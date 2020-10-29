ГК ВТБ Лизинг предлагает автомобили Chevrolet массового сегмента с выгодой до 10%

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ГК ВТБ Лизинг и дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента в России ООО «Келес РУС» предлагают специальные условия для приобретения автомобилей Spark, Nexia и Cobalt в лизинг. Выгода может составить до 10% от розничной цены. Акция распространяется на автомобили, которые будут переданы клиентам до конца года.

Наибольшая выгода на автомобили, в размере 10%, доступна партнерам агрегаторов такси, которые покупают более 10 машин в парк единовременно. При приобретении в лизинг от 5 до 10 единиц указанных моделей корпоративная скидка составит 6%, менее пяти – 5% от рекомендованной розничной цены. При этом возможно заключение договора как финансового, так и операционного лизинга.

С учетом специальных условий ежемесячный платеж по договору финансового лизинга на автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в базовой комплектации находится в диапазоне от 11,2 до 12 тыс. рублей, при сроке договора пять лет и авансе 40%. Дополнительно за время действия договора лизинга клиенты могут сэкономить на налогах более 300 тыс. рублей.

«Мы рады предложить своим клиентам новые выгодные условия по приобретению ряда популярных моделей марки Chevrolet, которые позволяют получить значительную экономию», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

"Продажи Chevrolet массового сегмента в России возобновились летом этого года в рамках заключенного зимой соглашения между General Motors и UzAuto Motors. - напоминает Вадим Артамонов, исполнительный директор «Келес Рус» (официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ). - Сейчас продажи осуществляются в 27 дилерских центрах, расположенных в 24 крупнейших городах страны. На разных этапах авторизации находятся еще около 30 новых партнеров".

Приобретение автомобилей в лизинг также дает предпринимателям возможность получить выгоду через снижение налоговой нагрузки: за счет сокращения налога на прибыль и возмещения НДС. Покупка доступна по программе «Экспресс лизинг», которая не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг — от одного дня. Размер аванса — от 10% стоимости машины.

Лицензия №1000.