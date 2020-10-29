Брянская область получит санитарную авиацию

В Брянской области появится санитарная авиация. Об этом сообщили в неофициальной группе аэропорта «Брянск». Авиационные услуги будет оказывать калининградская авиакомпания, которая выиграла тендер.

Специалисты полагают, что в нашей области будет работать санитарный вертолет АНСАТ. Контрактная стоимость одного летного часа составляет 200 тысяч рублей.

Планируется, что санитарная авиация обойдется региональному бюджету в 15 миллионов рублей, ее работа пока рассчитана на два месяца. По всей вероятности вертолет будет базироваться в брянском аэропорту.

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