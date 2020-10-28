Четыре брянских школы искусств получили музыкальные инструменты

В Брянске из областной в муниципальную собственность передали музыкальные инструменты. На баланс четырех городских школ искусств поступили духовые инструменты, ударные установки, ксилофоны.

Музыкальные инструменты передали детским школам искусств №1 имени Татьяны Николаевой, №2 имени Петра Чайковского, №3 имени Георгия Свиридова, а также ДШИ №10.

Полученные из области инструменты помогут сэкономить городской бюджет, сообщили в пресс-службе брянского горсовета.

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