В Брянскую область не пустили больше 19 тонн молдавских слив

В Брянской области 26 октября на пропускном пункте «Новые Юрковичи» остановили сливы из Республики Молдова. Партия весом 19,8 тонн следовала в Московскую область.

Это произошло из-за запрета на поставку свежих слив из Кантемирского и Яловенского районов Республики Молдова из-за выявленного очага бурой монилиозной гнили. Из-за этого также ограничен ввоз молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов и терна

Весь груз вернули отправителю, рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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