В Брянске главного бухгалтера фирмы осудили за мошенничество на 19 млн рублей

В Брянске главного бухгалтера строительной фирмы осудили за мошенничество на 19 миллионов рублей. Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима.

В суде установили, что с октября 2015-го по апреля 2018 года злоумышленница пользовалась своим служебным положением и подделывала платежные поручения. Таким образом она похищала деньги с банковского счета организации. Ущерб оценили в 19 миллионов рублей.

- Приговор вынесли в Советском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он пока не вступил в законную силу.

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