В Брянске бывшего преподавателя осудили на 2 года колонии за взятки от студентов

В Брянске за получение взяток осудили бывшего преподавателя филиала Петербургского государственного университета путей сообщения. Его приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу 30 тысяч рублей. Три года он не имеет права преподавать. А сумму полученных взяток пришлось вернуть в доход государства.

В суде установили, что в мае и июне прошлого года преподаватель получил от студентов 55 тысяч рублей. За эти деньги он написал за учеников дипломные работы от их имени.

Уголовное дело рассматривали в Советском районном суде, сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

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