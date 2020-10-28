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В Брянске бывшего преподавателя осудили на 2 года колонии за взятки от студентов

Он получил от учеников 55 тысяч рублей за написание дипломных работ
Марина АНТОНОВА
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В Брянске за получение взяток осудили бывшего преподавателя филиала Петербургского государственного университета путей сообщения. Его приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу 30 тысяч рублей. Три года он не имеет права преподавать. А сумму полученных взяток пришлось вернуть в доход государства.

В суде установили, что в мае и июне прошлого года преподаватель получил от студентов 55 тысяч рублей. За эти деньги он написал за учеников дипломные работы от их имени.

Уголовное дело рассматривали в Советском районном суде, сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

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