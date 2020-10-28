В новозыбковском парке повредили деревья при ремонте

В парке брянского города Новозыбков повредили деревья. Горожане сфотографировали подрезанные корни, расщепленный ствол и ободранную кору.

"Еще одна реконструкция, и парка нет", - написал автор снимков.

В парке Новозыбкова четвертый год идет реконструкция, сообщают "Брянск.Новости.RU". На первом этапе в 2017 году разбили новые пешеходные дорожки, установили скамейки и урны. На втором этапе вымостили плиткой танцплощадку, посадили живую изгородь, установили светильники.

На третьем этапе в этом году должны были заменить ограждение в парке. Его начали демонтировать в середине октября. На работы выделили 15 миллионов рублей.

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