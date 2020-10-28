Жители Брянска смогут первыми приобрести новинки компании Umalat на открытии третьего фирменного магазина

31 октября открывается уже третий фирменный магазин по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 6А, помещение 32.

Лидер в производстве свежих сыров Umalat станет ещё доступнее для жителей Брянска. 31 октября открывается уже третий фирменный магазин по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 6А, помещение 32.

В то время, как в федеральные сети супермаркетов только поступают новинки Unagrande, Pretto*, «Умалат» и «Бонджорно», у брянцев появится возможность их уже приобрести - эксклюзивную линейку детских сыров, безлактозную серию продуктов, сицилийскую рикотту и другие.

Фото: компания «Умалат».

На открытии фирменного магазина можно первыми купить последние новинки – сыры для детей «Бонджорно», среди которых шоколадная и ванильная рикотта, шоколадный маскарпоне, удобные палочки моцареллы с изображениями всем известных героев Союзмультфильма. В линейке сыров «Бонджорно» собрали всё самое важное: вкус, качество и пользу для здоровья детей от 3 лет. В составе продуктов натуральные сыры, а благодаря природным вкусовым компонентам (ваниль, какао и ореховая паста), вы сможете порадовать себя и ребёнка натуральными сладостями.

Фото: компания «Умалат».

Среди уникальных новинок в магазине представлена также безлактозная линейка, в которую входят моцарелла в воде и моцарелла для сэндвичей. Совсем скоро эту линейку пополнят маскарпоне и сливочное масло. Более 15% населения России имеют непереносимость лактозы, но лишь немногие знают об этом и отказываются от молочных продуктов. По вкусу продукты Unagrande без лактозы ничем не отличаются от сыров, приготовленных по классической технологии, поэтому теперь люди с непереносимостью молочного сахара, могут разнообразить свой рацион.

Во время открытия всех посетителей также ждут сюрпризы – приятные скидки и подарки.

Фото: компания «Умалат».

Справка о компании:

Компания Umalat уже более 17 лет производит свежие сыры совершенного вкуса и безупречного качества.

На сегодняшний день компания выпускает более 55 SKU под брендами итальянских сыров Unagrande, Pretto и кавказской линейки сыров «Умалат».

В портфеле компании четыре бренда: итальянские сыры Unagrande и Pretto*, кавказская линейка «Умалат», а также новинка 2020 года – продукция для детей - «Бонджорно». Продукция компании Umalat представлена в федеральных продуктовых сетях, а также используется при приготовлении блюд в лучших кафе и ресторанах страны.

Продукты компании Umalat по праву считаются одними из лучших, благодаря отменному вкусу и неизменно высокому качеству.

https://umalat.ru/

*Унагранде, Претто.