В Фокинском районе Брянска забетонировали чашу для будущего бассейна

В помещениях ведут отделочные работы, монтируют внутренние инженерные системы, укладывают плитку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В спортивном комплексе Фокинского района Брянска строители забетонировали чашу будущего бассейна. Заливают теплый пол. Как только бетон застынет, сварщики начнут собирать дно.

Каркас спорткомплекса с 25-метровым плавательным бассейном на четыре дорожки и многофункциональным спортивным залом уже построен. В помещениях ведут отделочные работы, монтируют внутренние инженерные системы, укладывают плитку. Кроме того, на объекте обустраивают водную лабораторию, помещение для хранения реагентов,- сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Кроме того, в помещении и в игровом зале устанавливают окна и витражи. Продолжают штукатурить стены, устанавливают вентиляцию. В спортивном зале размером 45 на 27 метров можно будет играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Уже построили блочно-модульную котельную, провели теплотрассу. Объект готов к пуску газа.

Напомним, в Брянске строят два бассейна. Второй - в Бежицком районе. На возведение двух спортивно-оздоровительных комплексов из бюджета региона выделили около 400 миллионов рублей.

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