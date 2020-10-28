Дети брянских полицейских изобразили своих родителей

В Брянской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Проводят его накануне дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. Жюри выбрало три лучших рисунка. Они представят Брянскую область на всероссийском этапе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В конкурсе участвовали 40 ребят. Оценивал рисунки заслуженный художник Российской Федерации Михаил Решетнев.

- Такие состязания способствуют воспитанию и укреплению у детей и подростков чувства патриотизма и понимания службы стражей порядка, - сказал он.

В самой младшей группе победила работа Ольги Лепешко. В категории от 9 до 11 лет лучшим стал рисунок Натальи Борзилович. Среди самых старших участников победу отдали рисунку Алины Пантиловой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».