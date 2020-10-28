Фото: АО «Чистая планета».

В Бежицком районе Брянска украли контейнер для раздельного сбора отходов. Региональный оператор по обращению с ТКО направил заявление в полицию.

К сожалению, далеко не все брянцы понимают важность реформы чистоты и раздельного сбора отходов: кто-то до сих пор не сортирует мусор и выбрасывает полезное вторсырье в общий контейнер, а кто-то и вовсе вредит – складирует в специальные сетчатые ящики, например, опавшую листву или поджигает их. Нашлись и те, кто решил, что «всё вокруг советское, всё вокруг моё» и они могут распоряжаться контейнерами по своему личному усмотрению. Так с площадки, расположенной по адресу: улица Ново-Советская, 40а, злоумышленники украли сетчатый контейнер для раздельного сбора.

- О происшествии мы узнали от водителя мусоровоза, который собирает вторсырье. Он подъехал к контейнерной площадке, чтобы забрать макулатуру и увидел, что зеленого сетчатого ящика нет, остался один - только желтый для пластиковых отходов. Примечательно, что именно эта площадка привлекает преступников - контейнеры для вторсырья здесь воруют уже во второй раз. Первое происшествие случилось в мае прошлого года. Тогда злоумышленники смогли унести сразу два сетчатых контейнера: и для сбора макулатуры, и для сбора пластика, - рассказал начальник отдела безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что федеральная реформа чистоты и раздельный сбор отходов необходимы для снижения негативного воздействия на окружающую среду, сохранения экологии и здоровья людей. Поэтому запятую в предложении: «Вредить нельзя сортировать!» нужно ставить после слова «нельзя».