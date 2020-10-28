Брянские депутаты оценили урожай полей

На месте подсчитали примерную урожайность. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Депутаты Брянской областной думы побывала на полях. Они осмотрели и оценили уборку урожая. Особое внимание уделили качеству и объемам продукции, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Одной из площадок для демонстрации стали угодья в Унечском районе. В прошлом году здесь собрали 9,5 тонн кукурузы, а средняя урожайность — 127 центнера. В этом году ожидаемый урожай должен превысить прошлогодние показатели.

На месте подсчитали примерную урожайность. Для этого запустили в поле комбайн с пустым бункером. На встрече также отметили, что зарплата комбайнеров составляет 80 тысяч рублей, а в уборочную кампанию – 140 тысяч рублей.

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