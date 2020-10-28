В Брянске поймали еще 80 безмасочников

Участники рейда проверили 613 автобусов, троллейбусов и маршруток. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске во вторник, 27 октября, составили 70 протоколов за нарушение масочного режима. Комиссия прошла по магазинам, предприятиям общественного питания и бытовых услуг. Обследовали общественный транспорт. Проверки прошли во всех районах города.

Участники рейда проверили 613 автобусов, троллейбусов и маршруток. Исследовали 79 такси. В результате составили 71 протокол: 59 – на пассажиров, 12 – на водителей.

Поиском безмасочников занимались и на 231 предприятии торговли, общепита и бытовых услуг. Днем прошли по 116 объектам, ночью – по 115 кафе, барам и ресторанам. Проверяли их режим работы до 23.00. Нарушений временных ограничений работы не выявили.

Днем составили девять протоколов: по три в Бежицком и Фокинском районах, два – в Володарском и один – в Советском, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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