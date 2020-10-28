Магазин «Суражанка» предлагает сезонные скидки!

Новая коллекция представлена размерами от 40 до 66.

В «Суражанке» большой выбор красивых, стильных и изящных пальто.

Магазин «Суражанка» предлагает женские и молодежные пальто и полупальто, от классики до современного стиля по приятным ценам. Здесь представлен большой ассортимент шапок, беретов, перчаток, шарфов. Приходите в «Суражанку», подчеркните свою индивидуальность в красивых, стильных и изящных пальто!

В группах Вконтакте https://vk.com/club26218151 и Инстаграмм Syrazhanka_palto представлены модели в широком ассортименте, заходите, выбирайте, покупайте!

Магазины «Суражанка» расположены в трех районах города:

- в Советском районе на ул. Крахмалева,13 (Самолет, напротив магазина «Тритон»),

- в Бежицком районе, на ул. Брянской Пролетарской дивизии, 3а,

- в Володарском районе, на ул. Никитина, 3

Время работы с 10.00 до 19.00. Без перерыва и выходных.

Телефон 89605587236.

Скидки действительны до 30.11.2020 года.

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