В Брянске потребовали ограничить доступ к 13 аварийным домам

Брянская прокуратура потребовала ограничить доступ к 13 аварийным домам в Советском районе, которые расселили по муниципальной программе 2009-2017 годов.

Пустующие бараки до сих пор не снесли, они представляют потенциальную опасность. Двери и окна в домах постоянно открыты, доступ внутрь не ограничен. Помещения завалены бытовым мусором, кое-где есть следы от огня.

Директора муниципального унитарного предприятия «Жилспецсервис» обязали устранить нарушения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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