В Брянской области за сутки зарегистрировали 142 новых случая коронавируса

В Брянской области за сутки 28 октября зарегистрировали 142 новых случая коронавируса. Общее число заболевших составляет 12334 человека. За 24 часа выписали 57 пациентов. Всего с болезнью справились 9201 брянец.

Коэффициент распространения инфекции на 28 октября в регионе составляет 1,05.

В Брянской области еще два человека скончались от коронавируса. Общее число смертей от опасной инфекции составило 57.

В регионе за сутки провели 2675 тестов на инфекцию, сообщают в оперативном штабе Брянской области.

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