В Брянской области от коронавируса умерли еще два человека за сутки

В Брянской области еще два человека скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе в среду, 28 октября. Общее число умерших составляет 57 человек.

За сутки в регионе подтвердили 142 новых случая инфекции. Общее число заболевших за все время эпидемии составляет 12334 человека.

За сутки выздоровели 57 человек. Всего с болезнью справились 9201 брянец.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Брянске - 5274.

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