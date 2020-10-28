В Брянске на Советской столкнулись две иномарки

В Брянске на улице Советской столкнулись две иномарки: "Порше Кайен" и "Ауди А6". Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня во вторник, 27 октября, в районе областного УГИБДД.

42-летняя автомобилистка за рулем "Порше Кайен" ехала со стороны улицы Тютчева в сторону Крахмалева. Она не соблюдала дистанцию и врезалась в "Ауди", которая двигалась впереди.

Травмы получил 53-летний водитель второй иномарки. У мужчины диагностировали сотрясение мозга и ушиб позвоночника. Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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