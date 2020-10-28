В Жуковке ищут пропавшего 70-летнего Александра Трутченкова

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".

В брянском городе Жуковка и окрестностях ищут пропавшего 70-летнего Александра Трутченкова. Пенсионер 26 октября уехал из дома на велосипеде и обратно не вернулся. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Пенсионер был одет серые камуфляжные куртку и штаны, черный свитер, черную кепку, обут - в зеленые резиновые сапоги.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-70-54-52.

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