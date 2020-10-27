В Бежице улицу Литейную расширят до четырех полос

В Бежицком районе Брянска улицу Литейную расширят до четырех полноценных полос. Сейчас здесь существует только три. Работы пройдут на участке от Литейного моста до улицы 22-го Съезда КПСС. Работы запланировали на следующий год, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме того, до шести полос собираются расширить улицу Объездную в Советском районе. На территории старого аэропорта построят три новых дороги.

Капитальный ремонт в 2021 году пройдет в Брянске на 43 улицах.

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