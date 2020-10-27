В Брянске построят три новых дороги на старом аэропорту

В Брянске в следующем году планируют построить три новых дороги на территории старого аэропорта. Это улицы Войстроченко, Визнюка и Ильи Иванова, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Улица Войстроченко начинается от кольца у лицея №1. Ее протяженность - больше одного километра. Новая дорога будет четырехполосной. Она соединит улицы Горбатова и Грибачева, которые строят в этом году.

Длина улицы Визнюка - 642 метра. Она будет начинаться от переулка Пилотов и дойдет до перекрестка с Войстроченко.

Улицу Ильи Иванова начнут строить от улицы Степной. Двухкилометровая дорога выйдет к торговому центру «Аэропарк». Там, где новая улица будет пересекаться с улицей Объездной, появится очередное автомобильное кольцо. Улицу Объездную при этом расширят до шести полос.

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