В Брянске забраковали ремонт тротуаров на улице 22-го Съезда КПСС

В Брянске не приняли тротуары по улице 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе. Выездное совещание прошло здесь во вторник, 27 октября. Работы на улице проводили в рамках нескольких контрактов. Комиссия осматривала участок от улицы Кислородной до дома №134 на 22-го Съезда.

Подрядчик отремонтировал полтора километра тротуарной дорожки. На эти работы потратили около пяти миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В итоге уровень одного пандуса был выше уровня дорожки. После взятия проб не заделали отверстия в асфальте. По краям дороги был разбросан строительный мусор.

Недостатки подрядчик обещал устранить. А работы он выполнил позже срока, поэтому платит штрафы.

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