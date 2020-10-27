В Брянске выписали 53 протокола за отсутствие масок

В Брянске за отсутствие медицинских масок выписали 53 протокола за день. 26 октября проверили магазины, общественный транспорт и кафе.

В троллейбусах и автобусах, маршрутках и такси составили 41 протокол. Без маски были пятеро водителей маршруток, 13 - такси и 23 пассажира общественного транспорта. Рейд прошел на проспекте Ленина напротив зданий областного правительства и горадминистрации.

Проверяющие посетители 231 магазин и ресторан. 127 из них проверили днем, 104 - ночью. После 23.00 кафе и ресторанам запретили работать. Ни одного открытого заведения проверяющие не обнаружили.

Во время дневных проверок выписали 12 протоколов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На нарушениях попались продавцы в магазинах и продавец шаурмы в Бежице.

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