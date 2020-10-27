В Брянске умер начальник отдела соцзащиты Алексей Лямцев

Фото: Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

В Брянске скоропостижно умер начальник отдела социальной защиты населения Володарского района Алексей Лямцев. Он скончался на 59-м году жизни. Печальную информацию разместили во вторник, 27 октября, на сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

С 1991 года Алексей Иванович работал в управлении социальной защиты населения, а затем на руководящих должностях в районных органах социальной защиты.

- Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служению людям,-написали коллеги на сайте. - Он всегда был чутким, отзывчивым и неравнодушным к чужим проблемам.

Сотрудники департамента соболезнует родным и близким.

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