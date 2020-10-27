В Брянске возобновили стройку огромного центра "Мегагринн"

В Брянске заметили рабочих на стройке огромного торгового центра "Мегагринн" на территории старого аэропорта. Работы на площадке проходили и после того, как предполагаемого владельца недвижимости объявили в розыск. Правда, были они довольно скромными.

Достроить центр планировал новый владелец. Все "Линиии", в том числе и "Мегагринн", по некоторым данным, приобрел букмекер Роман Семиохин. Деньги он заработал на спортивном тотализаторе. Он функционировал не всегда легально.

Сейчас Роман Семиохин и еще трое жителей Брянска проходят по уголовному делу о незаконных азартных играх. По версии следствия, они заработали 63 миллиарда рублей. Прокуратура пытается вернуть эти деньги в бюджет.

Но у владельцев на них другие планы. Около 10 миллиардов рублей планировали вложить в достройку "Мегагринна", открыть в нем аквапарк и магазины. Работу продавцами и другим обслуживающим персоналом смогут найти около двух тысяч горожан.

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