Брянские коммунисты исключили Александра Куприянова из партии

Брянские коммунисты исключили Александра Куприянова из КПРФ. Решение приняли на заседании бюро, которое состоялось в понедельник, 26 октября.

"За грубые нарушения требований Устава КПРФ, совершение действий и поступков, дискредитирующих звание коммуниста, Бюро БОО ПП КПРФ приняло решение об исключении из рядов КПРФ Александра Куприянова и Георгия Елисеева," - говорится в официальном заявлении партии.

Александр Куприянов проходит по уголовному делу о мошенничестве в клинике "Медлайф". Он занимал должность главного врача. Следователи считают, что пациентам в ней назначали ненужное, но дорогостоящее лечение.

Пострадавшими по уголовному делу проходит больше 500 брянцев. Материалы дела передали для расследования в Чувашию.

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