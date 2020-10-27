В Брянске законсервировали цветочные часы на набережной

Весной декоративный наполнитель вместе со старым грунтом удалят. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске цветочные часы на набережной подготовили к зиме. Сотрудники дорожного управления пропололи цветник и засыпали его мелким крашеным щебнем. Такую консервацию полюбившегося брянцам арт-объекта проводят второй год подряд.

Весной декоративный наполнитель вместе со старым грунтом удалят. На его место уложат плодородную землю и высадят цветы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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