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Общество

В Брянске задержали 18-летнего распространителя рекламы наркотиков

В его телефоне нашли фотографии ранее нанесенных изображений
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За каждую надпись он получал от 50 до 100 рублей.

За каждую надпись он получал от 50 до 100 рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске с поличным задержали молодого человека, который наносил на стены рекламные надписи о продаже наркотиков. У 18-летнего местного жителя изъяли баллончики с краской и самодельные трафареты. Также в его телефоне нашли фотографии ранее нанесенных изображений.

Полицейские установили, что юноша оставлял надписи на стенах студенческих общежитий и в наиболее популярных у молодежи местах: в парках, скверах, около крупных торгово-развлекательных центров.

За каждую надпись, фотоснимок которой задержанный отправлял анонимному работодателю, он получал от 50 до 100 рублей. На молодого человека составили административный протокол за пропаганду наркотиков, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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