В Брянске сделали забор возле станции Орджоникидзеград

Фото: группа «Made in Bryansk. Сделано в Брянске» в vk.com.

В Бежицком районе Брянска установили ограждение вдоль железной дороги. Об этом рассказали жители города в социальных сетях.

Забор монтируют от станции Орджоникидзеград в сторону улицы Индустриальной. Некоторые горожане выражают недовольство по этому поводу.

– Вдоль железной дороги станции Орджоникидзеград устанавливают забор, прямо до мельницы, улица Индустриальная, – написал автор публикации в соцсети.

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