Двое брянских судей решили сложить полномочия

Во вторник, 27 октября, квалификационная коллегия судей Брянской области на своем заседании рассмотрит вопросы прекращения полномочий двух брянских судей.

Свои должности решили оставить судья Бежицкого районного суда города Брянска Татьяна Кравцова и судья Клетнянского районного суда Брянской области Светлана Дивеева.

Вопросы прекращения полномочий внесены в повестку дня заседания квалификационной коллегии на основании личных заявлений судей. Заседание начнется 27 октября в 10.00 в помещении Брянского областного суда.

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