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Двое брянских судей решили сложить полномочия

Их заявления рассмотрит квалификационная коллегия 27 октября
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Во вторник, 27 октября, квалификационная коллегия судей Брянской области на своем заседании рассмотрит вопросы прекращения полномочий двух брянских судей.

Свои должности решили оставить судья Бежицкого районного суда города Брянска Татьяна Кравцова и судья Клетнянского районного суда Брянской области Светлана Дивеева.

Вопросы прекращения полномочий внесены в повестку дня заседания квалификационной коллегии на основании личных заявлений судей. Заседание начнется 27 октября в 10.00 в помещении Брянского областного суда.

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