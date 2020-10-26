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Поверившая в "компенсацию" клинчанка отдала мошенникам 1,1 млн рублей

Сбережения женщина переводила неизвестным в течение 10 дней
Анна ЛЕВКИНА
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Жительница Брянской области, надеясь на компенсацию, перевела мошенникам больше 1,1 миллиона рублей.

Жительница Брянской области, надеясь на компенсацию, перевела мошенникам больше 1,1 миллиона рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

56-летняя женщина попалась на удочку телефонных мошенников в Клинцовском районе. За 10 дней она "подарила" неизвестным, посулившим ей "компенсацию", больше 1,1 миллиона рублей. О печальной рекордсменке прошедшей недели рассказали в пресс-службе УМВД по Брянской области в понедельник, 26 октября.

Потерпевшей позвонил представитель некой "крупной организации". В разговоре он объявил женщине, что ей полагается внушительная денежная компенсация. Поверив в обман, потерпевшая согласилась оплатить положенные в таких случаях услуги. В итоге в течение 10 дней она перевела мошеннику суммарно 1118000 рублей.

– Так и не дождавшись обещанной компенсации, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, – говорят в УМВД по региону.

Всего за неделю с 19 по 25 октября жертвами телефонных мошенников стали 13 брянцев. Их преступный доход превысил 3,1 миллиона рублей. Во всех случаях решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще больше примеров телефонных мошенничеств доступно по ссылке.

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