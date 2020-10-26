Телефонные мошенники выудили у брянцев 3,1 млн рублей за неделю

За неделю брянцы обогатили телефонных мошенников на 3,1 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

13 фактов телефонных мошенничеств зафиксировали в Брянской области за неделю. Суммарный ущерб от преступных действий превысил 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 26 октября.

Все потерпевшие обратились в полицию и написали заявления.

Оказалось, что в половине случаев – шести – злоумышленники сработали по наипопулярнейшей схеме. Собеседникам они представлялись сотрудниками банков и пугали различными "злоключениями". Среди них – блокировка счета/карты, несанкционированные переводы, ошибочные кредиты или списание бонусов. Для решения проблемы клиентам следовало сообщить данные своих банковских продуктов либо код из смс-сообщения. После таких манипуляций брянцы лишались всех своих сбережений – суммарно больше 1,9 миллиона рублей.

– В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Мошенничество", – отметили в надзорном ведомстве.

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