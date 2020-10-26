В Брянске коммерсант задолжал сотрудникам 120 тысяч рублей зарплат

В Брянске на коммерсанта завели уголовное дело за невыплату зарплат. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске завели уголовное дело на руководителя коммерческой организации, который задолжал сотрудникам 120 тысяч рублей зарплат. В ситуации разбиралась прокуратура Советского района.

Проверка установила, что бизнесмен в срок не рассчитался с двумя своими работниками. Общая сумма долга составила 120 тысяч рублей.

В итоге собранные материалы «ушли» в Следственный комитет. Рассмотрев их, ведомство завело уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

– Ход расследования проконтролирует прокуратура, – добавили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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