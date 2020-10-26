В Брянске на ярмарке выходного дня продали 76 тонн картофеля

Спросом у покупателей пользовались яблоки, морковь, зерновые культуры и мед. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в субботу, 24 октября, прошла очередная ярмарка выходного дня. В ней приняли участие 108 производителей из 16 районов области.

За день жители всех районов города купили 76 тонн картофеля, 23,5 тонны капусты. Спросом у покупателей пользовались яблоки, морковь, зерновые культуры и мед. Также фермеры предлагали на продажу саженцы плодово-ягодных культур.

Ярмарки выходного дня работают в Брянске каждую субботу с 22 августа. Последние две ярмарки пройдут в городе 31 октября и 7 ноября, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Торговля ведется на следующих площадках:

– Советский район: улица Брянского Фронта, о/д 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия 1»;

– Бежицкий район: улица Клинцовская, 60 (у дворца культуры имени Медведева);

– Фокинский район: улица Богдана Хмельницкого, площадка между домами №5 и №14;

– Володарский район: улица Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону «имени Брянских Партизан».

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